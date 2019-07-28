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غالب الشابندر: لحظة الانفجار وشيكة واسقاط عبد المهدي مستبعد


غالب الشابندر: لحظة الانفجار وشيكة واسقاط عبد المهدي مستبعد
2019/07/28 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أكد السياسي المستقل غالب الشابندر، أن التيار الصدري يمر في وضع خمول، مشيرا الى ان الاحباط والخذلان في ا...

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