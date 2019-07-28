2019/07/28 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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المياحي: لقد اخطأت و"دراماتيكيات فيسبوكية" وراء محاولة الاغتيال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، انه تصرف بشكل غير صحيح خلال عمله، مشيراً الى ان "دراماتيكيات فيسبو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المياحي: لقد اخطأت و"دراماتيكيات فيسبوكية" وراء محاولة الاغتيال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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