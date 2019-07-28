انتفاض قنبر: عبد المهدي

2019/07/28 | 09:50

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر، اليوم، أن العراق دخل رسمياً حرباً بالانابة، مشيراً الى...

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