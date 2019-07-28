2019/07/28 | 09:50

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القدو: قرار سحب الحشد من سهل نينوى تم تجميده شفهياً

الاحد

28

تموز

2019 :

09:46 am

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اكد النائب عن المكون الشبكي، حنين القدو، ان قرار الحكومة بسحب الحشد

الشعبي من سهل نينوى تم تجميده شفهياً، موضحاً ان مساعي سحب الحشد من

سهل نينوى تهدف الى اعادة البيشمركة الى تلك المنطقة. واوضح القدو في تصريح متلفز ان هناك جهات مسيحية مرتبطة بكردستان تمثل

أحد الاطراف التي تقف وراء قرار سحب الحشد من سهل نينوى، حيث ان هناك

قوة مسلحة مسيحية قوامها الفي فرد يتسلمون رواتبهم من كردستان”.واضاف

ان “السيارات المفخخة التي ضربت سهل نينوى كانت تعبر من سيطرات

البيشمركة والشرطة، حيث تعرض الشبك في سهل نينوى للابادة في وقت كان

يتواجد خمسة الوية من البيشمركة في تلك المنطقة”.

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