2019/07/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نائب يعلن صدور تريث بتطبيق قرار يخص الحشد

الاحد

28

تموز

2019 :

09:15 am

22

كشف النائب المسيحي عن محافظة نينوى اسوان الكلداني، عن صدور تريث

بتطبيق قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسحب قوات الحشد الشعبي من

سهل نينوى. وأضاف الكلداني في تصريح أن هناك منظمات أميركية مُنعت من العمل في

سهل نينوى ضغطت لسحب الحشد الشعبي”، لافتا إلى أن قرار سحب الحشد صدر

أيضا بضغط من بعض رجال الدين في سهل نينوى”.وأكد الكلداني، أنه “لم

تصدر اي مطالبة من أهالي نينوى باخراج الحشد الشعبي من المحافظة”،

معتبرا أن “وجود الحشد الشعبي يعد صمام أمان للمحافظة المذكورة .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلن صدور تريث بتطبيق قرار يخص الحشد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلن صدور تريث بتطبيق قرار يخص الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).