السلطات السعودية تستقبل حجاجاً إيرانيون بالورود

2019/07/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت السلطات السعودية الحجاج الإيرانيون استقبالا دافئاً حال وصولهم إلى أراضي المملكة.حيث تم استقبالهم بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة .يذكر أن أكثر من 52 ألف زائر إيراني وصلوا، منذ 13 تموز لغاية أمس السبت، إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار 368 قافلة.

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