2019/07/28 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر، اليوم، أن العراق دخل رسمياً حرباً بالانابة، مشيراً الى أن بعض القيادات الأمنية مرتبطة بإيران وتقوم بانتهاكات لحقوق الانسان.وقال قنبر في حديث متلفز لـ”قناة دجلة”، إن “العراق أصبح مخزناً للسلاح الايراني واستخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار”، مبيناً أن “حكومة عبد المهدي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتفاض قنبر: عبد المهدي “ضعيف”..وعقوبات صارمة تنتظر العراق المركز الخبري الوطني.

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