2019/07/28 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاحد، أن تطبيق قرار الزام المستوردين بتصديق الوثائق من ملحقيات بلد المنشاء يصب في مصلحة الاقتصاد والبيئة والمستهلك ،اضافة الى كونها جواز سفر للبضاعة. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى،إن ” مجلس الوزراء سبق وان اصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية:تطبيق قرار شهادة المنشاء للبضائع المستوردة يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية:تطبيق قرار شهادة المنشاء للبضائع المستوردة يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية:تطبيق قرار شهادة المنشاء للبضائع المستوردة يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).