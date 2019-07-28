دبور يعاقب عنكبوتا بطريقة عجيبة

2019/07/28 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورت امرأة من مدينة روزويل بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مشهدا غريبا لدبور، من نوع Hemipepsis‎، “يلقي القبض” على عنكبوت- آكل الطيور.ويظهر الفيديو دبورا يسحب فريسته الضخمة عبر فناء واسع.ويسمع من خلف الكادر صوت المرأة معلقة:”إنه قوي”.وعلى الرغم من أن العنكبوت لا يتحرك إلا أنه حي ولكنه مشلول الحركة بسبب لدغة الدبور.ويشل هذا

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