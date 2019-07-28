هذا آخر ما صرح به الحكيم حول المعارضة والحكومة

2019/07/28 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اتهام المعارضة بقطع الطريق على من يشارك في الحكومة ويتبرأ منها بـ"النفاق السياسي"....

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