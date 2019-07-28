مشاجرة بين شباب تنهي حياة احدهم في ديالى

2019/07/28 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاحد، بمقتل شاب جراء مشاجرة في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن ‘مشاجرة نشبت بين أصدقاء في قرية جيزاني في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، وصلت حد استخدام الأسلحة بين الطرفين’.واضاف، أن ‘المشاجرة ادت الى قتل شاب، مما استدعى تدخل القوات الأمنية’.

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