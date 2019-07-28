2019/07/28 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد السياسي المستقل غالب الشابندر، أن التيار الصدري يمر في وضع خمول، مشيرا الى ان الاحباط والخذلان في ارتفاع.وقال الشابندر في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” إن “لحظة انفجار الشارع العراقي وشيكة”، مبيناً ان “العراق كله عبارة عن مفارقة”.وأشار الشابندر الى ان “تشخيص الحلول من قبل عبد المهدي لا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص غالب الشابندر: لحظة الانفجار وشيكة واسقاط عبد المهدي مستبعد المركز الخبري الوطني.

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