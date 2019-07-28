2019/07/28 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zcYEptMpHmk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمليات الفرات الأوسط : الانفجار في مدخل كربلاء اسفر عن استشهاد مواطن واصابة 2 اخرين) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمليات الفرات الأوسط : الانفجار في مدخل كربلاء اسفر عن استشهاد مواطن واصابة 2 اخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).