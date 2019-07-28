2019/07/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تفوقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على بيونسي وتايلور سويفت محققة الصدارة في قائمة أثرياء “إنستغرام” بحسب موقع HopperHQ.com للعام الثاني على التوالي.وذلك بفضل مؤسستها لمستحضرات التجميل.علماً أن الموقع يعتمد على بياناته الداخلية وبطاقات أسعار الوكالات وأداة الجدولة، لإعداد قائمته السنوية للأشخاص الأكثر تحقيقاً للربح على منصة “إنستغرام” المملوكة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كايلي جينر تتصدر قائمة الأكثر ثراء على “إنستغرام” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كايلي جينر تتصدر قائمة الأكثر ثراء على “إنستغرام”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كايلي جينر تتصدر قائمة الأكثر ثراء على “إنستغرام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).