خلية الصقور تعلن احباط اكبر مخطط ارهابي فــي عـام 2019

2019/07/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعـلـنـت خـلـيـة الــصــقــور الاسـتـخـبـاريـة، اليوم الاحد ,إحــبــاط أكـبـر مـخـطـط إرهــابــي فــي عـام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب وإقليم كردستان.وكــشــف رئــيــس الــخــلــيــة ومـــديـــر عــام اسـتـخـبـارات ومكافحة الإرهــاب بــوزارة الـداخـلـيـة (أبــو عـلـي الـبـصـري) في تصريح صحفي عـن “أبـرز تفاصيل حـرب الاخـتـراق الاستخبارية الـطـويـلـة الـتـي تـقـودهـا الخلية والأجـهـزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة […]

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