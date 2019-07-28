2019/07/28 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة Science Robotics مقالا علميا يسلط الضوء على اختراع صادم للباحثين الأمريكيين الذين ابتكروا روبوتا نفاثا متناهي الصغر من شأنه نقل الدواء داخل جسم الفأر.ويخصص الروبوت لمكافحة أورام الأمعاء.وتصميمه بسيط للغاية لأنه لا يتضمن أجهزة إلكترونية ولا مصادر طاقة.والروبوت عبارة عن كرة مصنوعة من المغنيسيوم بقطر 20 ميكرومترا.وإنه يغطى من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختبار روبوت متناهي الصغر ينقل الدواء داخل جسم فأر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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