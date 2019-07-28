بالصور ..حدائق القشلة تحتضن مخيم إقرأ الثقافي يوم الجمعة من كل أسبوع

2019/07/28 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مخيم اقرأ الثقافي المقام في حدائق القشلة في المتنبي وسط العاصمة بغداد حضوراً كبيراً وبارزاً ضم شخصيات أدبية وثقافية ودينية .حيث دارت حوارات عدة ونقاشات في موضوعات مختلفة في معرض الكتاب, أبرزها في المحور القرآني .كما تنوعت بين أسئلة تأريخيه، وجغرافية، وفكرية، واقتصادية، وثقافية عامة، وحكمية مستلهمة من كلمات أهل البيت عليهم …

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