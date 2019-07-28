جوردن وودز بكرشٍ بارز وملابس ضيّقة

2019/07/28 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت عارضة الأزياء العالمية “جوردن وودز” بصعود سُلّم النجاح، على الرغم من مرورها ببدايات صعبة لهذا العام، خاصة بعد فضيحة خيانتها لصديقتها كلوي مع حبيبها تريستان، لكنها ركزّت على حياتها المهنية بشكل كبير.فأطلقت مجموعتها الجديدة Boohoo بالتعاون مع العديد من العلامات التجارية، واشتملت على الملابس النسائية والفساتين الرسمية، كما شاركت في فيديو كليب للمغني ريك

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