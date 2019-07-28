مصارع ايراني يتقلد ذهبية اولمبياد لندن 2012 بعد تجريد اوزبكي منها

2019/07/28 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة الاولمبية الدولية، إنه تم تجريد الأوزبكي أرتور تايمازوف من ميدالية ذهبية حصل عليها في المصارعة الحرة بأولمبياد لندن 2012، بعد إعادة تحليل عينات.وبحسب الاعلام الايراني اليوم الاحد , ان المصارع الايراني كميل قاسمي سينال الميدالية الذهبية بدل الفضية التي حصل عليها اثر خسارته النزال النهائي امام تايمازوف “.وكان قاسمي قد اعلن […]

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