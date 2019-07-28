“بالوثيقة”.. نائب يشكو وزير الصحة الى عبد المهدي: ادخل ادوية “سيئة” الى العراق

2019/07/28 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف النائب جواد الموسوي، خلال رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن قيام وزير الصحة علاء العلوان بادخال ادوية ذات مناشئ غير رصينة من شرق اسيا وشرق اوروبا الى العراق.

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