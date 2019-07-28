شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته

2019/07/28 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانت فتاة أمريكية من حروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها “آيفون” عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها.وشعرت الفتاة “بحرق والم شديدين”

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