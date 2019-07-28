2019/07/28 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح دبي يوم الخميس حكمها بسجن الفنانة المغربية مريم حسين لمدة 3 أشهر والإبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما تم توجيه تهمة إليها بهتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.وكشفت المحامية الإماراتية حوراء موسى عبر حسابها على موقع تويتر أن محكمة جنح دبي أصدرت حكم البراءة لموكلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكة تقضي بسجن مريم حسين وإبعادها عن الإمارات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكة تقضي بسجن مريم حسين وإبعادها عن الإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكة تقضي بسجن مريم حسين وإبعادها عن الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).