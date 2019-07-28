2019/07/28 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان تامر حسني يتهمون فيها الفنان عمرو دياب ​ بسرقة لحن أغنية (ماهونتيش عليا) لحسني وذلك بأغنيته الجديدة التي طرحها مؤخراً بعنوان (بحبه).وبعد الأخذ والردّ كثيراً بين جمهور الفنانين، خرج تامر عن صمته وفاجأ الجميع بتعليقه، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على (فيسبوك) الأغنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمرو دياب متهم بسرقة لحن أغنية لتامر حسني و الأخير يرد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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