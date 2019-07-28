الصحف تتابع كلمة رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في الدورة الاعلامية بشرم الشيخ .. وانطلاق المباحثات الفنية بين الاقليم والحكومة المركزية

2019/07/28 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد الثامن والعشرين ‏من تموز ، كلمة نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ‏في الدورة الاعلامية بشرم الشيخ المصرية ، وانطلاق المباحثات الفنية بين الحكومة ‏المركزية والاقليم .‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :”أكد رئيس ‏الاتحاد العام للصحفيين العرب […]

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