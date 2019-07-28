2019/07/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC انتقد عضو مجلس الامناء السابق في هيئة الاعلام والاتصالات علي الاوسي، أداء عمل الهيئة طيلة الفترة الماضية، مشيراً الى ان الرأي العام “سلبي” تجاه الهيئة.وقال الاوسي للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هيئة الإعلام والاتصالات هي المسؤولة المباشرة عن عملها وعن خدمتها عن تطويرها وتوسيع شبكتها ومسؤولة عن اخذ الاستحقاقات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو سابق بمجلس الأمناء: هيئة الاعلام “متردية” والرأي العام “سلبي” تجاهها المركز الخبري الوطني.

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