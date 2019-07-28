برلمان كوردستان: نعمل على مشروع قانون لتعريف الجرائم المرتكبة بحق الايزيديين

2019/07/28 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأت الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان في بيان لها الأمير حازم تحسين بگ بمناسبة انتخابه اميراً للإزيديين في كوردستان والعالم.

وأدناه نص البيان:

الأمير حازم تحسين بگ المحترم

بمناسبة انتخابك امير للايزيديين في كوردستان والعالم، نقدم لك احر التهاني والتبريكات، وان الكورد الايزيديين من المكونات الاصيلة في هذا البلد، ويعمل برلمان كوردستان على مشروع قانون خاص لتعريف الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الطائفة الايزيدية بانها عمليات إبادة جماعية واصداره بأسرع وقت، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ليصبح العراق عضوا في محكمة الجنايات الدولية للتمكن من عرض هذا الملف على المحكمة الدولية والاعتراف به ومعاقبة المجرمين لينالوا جزائهم العادل ويتم تعويض ذوي ضحايا الايزيديين الذي تعرضوا الى تلك الجرائم.

مرة أخرى نهنئكم وجميع الايزيديين في كوردستان والعالم بهذه المناسبة.

رئاسة برلمان كوردستان

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