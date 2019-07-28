الامانة تنفذ حملة لازالة تجاوزات شرقي بغداد

2019/07/28 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، الأحد، عن تنفيذ حملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة.وذكر بيان للأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “بلدية الغدير قامت بحملة لازالة التجاوزات ضمن حي الصحفيين المحلة 742 وشارع موسى بن نصير”.وأضاف البيان أن “الحملة تضمنت ازالة عدد من الاكشاك والبسطات والمسقفات وتجاوزات اخرى مختلفة بعد إنذارهم وعدم استجابتهم […]

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