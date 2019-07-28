2019/07/28 | 10:52

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تعرف على سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

الاحد

28

تموز

2019 :

10:37 am

34

افتتاح سعر الصرف ليوم الاحد 28/7/2019بغداد - بورصة الكفاح120,100....السعر في اغلب الصيرفات 119,750120,500————-النجف120,150————اربيل 120,175———-البصرة120,250———-الموصل120,250———-الناصرية 120,300————ميسان120,300————-الرطبة120,250—————-الليرة التركية567——————التومان الايراني1223

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