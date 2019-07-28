2019/07/28 | 10:52

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بطولة غرب اسيا ..



منتخبات اليمن وفلسطين وكادر التحكيم يصلون الى مطاري بغداد والنجف (صور)

وصل وفدا منتخبي اليمن وفلسطين، اليوم الاحد، الى العراق، للمشاركة

في بطولة غرب اسيا لكرة القدم، التي ستقام منافساتها في مدينتي

كربلاء وأربيل.وابلغ مصدر مطلع ، ان وفدي اليمن وفلسطين اضافة الى الحكام

والمشرفين وصلوا الى مطاري بغداد والنجف، استعداداً للمشاركة في

بطولة غرب آسيا.

واضاف المصدر عن وصول مراقب بطولة غرب آسيا، شين فان شونغ لمطار

النجف الدولي.

وتشارك في بطولة غرب آسيا للرجال 9 منتخبات، قسمت إلى مجموعتين

الأولى ضمت منتخبات العراق، اليمن، سوريا، فلسطين ولبنان، وتقام

منافساتها في مدينة كربلاء.فيما تضم المجموعة الثانية التي تقام تصفياتها في مدينة أربيل كلًا

من الأردن، البحرين، السعودية والكويت.

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