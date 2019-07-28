منظمة بدر تستنكر العمل الاجرامي الذي اقدمت عليه السلطات البحرينية باعدام الشهيدين علي العرب واحمد الملالي

2019/07/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استنكرت الامانة العامة لمنظمة بدر ، اليوم الاحد العمل الاجرامي الجبان بحق الشهيدين علي العرب واحمد الملالي .وطالبت المنظمة ،السلطات باطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون السرية وفسح المجال أمام الشعب المظلوم واعطائه حرية التعبير عن الرأي.ادناه نص البيان :- بيان استنكار بسم الله الرحمن الرحيم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ […]

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