2019/07/28 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض مهندسون روس يوم 25 يوليو الجاري، في متحف الفضاء بموسكو، شكل القمر الصناعي الذي سيقوم بتصوير سطح القمر بحثا عن آثار هبوط رواد الفضاء الأمريكيين عليه.وقال مصدر في المكتب الصحفي للمتحف في تصريح لوكالة نوفوستي، “تكمن مهمة القمر الصناعي في التقاط صور فائقة الدقة لسطح القمر تبين آثار هبوط العربات القمرية السوفيتية والصينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قمر صناعي للبحث عن آثار هبوط الإنسان على القمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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