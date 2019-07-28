الفتح يكشف تعاوناً امريكياً مع ضباط وسياسيين “طائفيين” لسحب الحشد من نينوى

2019/07/28 | 10:54

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، اليوم الأحد، عن وجود ضباط كبار في المؤسسات الأمنية وسياسيين “طائفيي...

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