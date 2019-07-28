2019/07/28 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، طقساً حاراً في الأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للأنواء، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "طقس غد الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً وحاراً والحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية، مشمسا ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً وحاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً" مبينا ان "درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ليوم غد ستكون بمعدل 44 مْ، وفي محافظة البصرة بمعدل 47 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط، وفي الشمال مشمساً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق وفي الجنوب مشمساً شديد الحرارة".

وأشار الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون مشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط، وفي الشمال مشمساً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الجنوب مشمساً شديد الحرارة ولا تغير في درجات الحرارة".

ولفت الى ان "طقس الخميس المقبل سيكون حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الوسط ومشمساً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة في الشمال ومشمساَ شديد الحرارة ولا تغير في درجات الحرارة في الجنوب".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على طقس الأيام الاربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على طقس الأيام الاربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).