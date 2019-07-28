2019/07/28 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت لجنة التعليم النيابية، عن إستضافة وزيــر الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث العلمي قصي السهيل، اليوم الاحد، لمناقشة تعيين حـمـلـة الــشــهــادات الـعـلـيـا.

وقال عضو اللجنة مقدام الجميلي، في تصريح صحفي، ان "اللجنة ستناقش ملفات عديدة منها تعيين حملة الشهادات العليا، لذلك ستتم استضافة وزير التعليم اليوم الاحد، في اللجنة مـع الـكـادر المـتـقـدم فـي الــوزارة، لمعرفة الية الوزارة وخططها المستقبلية واستعداداتها بخصوص تعيين حملة الشهادات".

وأكد ان "حملة الشهادات أصبح اعدادهم كبيرة جداً، لذلك ستعمل اللجنة على اضافة تـخـصـيـصـات مـالـيـة لـلـتـعـلـيـم الـعـالـي لغرض تعيينهم".

ونوه الـى ان "اللجنة شـرعـت قـانـون التعليم المسائس، الـــذي سـيـوفـر اكــثــر مــن 85 الــف درجــة وظـيـفـيـة،عـبـر تـعـيـين حملة الشهادات العليا في الدراسة المسائية".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: 85 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: 85 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).