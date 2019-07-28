ثراء السردية الإسلامية واستمراريتها

2019/07/28 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الخويلدي ” وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا”، القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 13.عرفت الساحة الفكرية في الآونة الأخيرة بروز موقف...أكمل القراءة ←

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