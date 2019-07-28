أمانة بغداد تزيل تجاوزات شرقي العاصمة

2019/07/28 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات شرق العاصمة.واشارت الامانة الى “قيام بلدية الغدير بحملة لازالة التجاوزات ضمن حي الصحفيين المحلة 742 وشارع موسى بن نصير”.ولفتت الى أن “الحملة تضمنت ازالة عدد من الاكشاك والبسطات والمسقفات وتجاوزات اخرى مختلفة بعد إنذارهم وعدم استجابتهم للإنذار”.

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