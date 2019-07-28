“بالفديو”.. طرق جديدة وجسور وقطارات معلقة في البصرة قريباً

2019/07/28 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اعلن مسؤولون محليون في البصرة، عن انطلاق العمل بالطريق الحولي هذا العام في حال لم تكن هناك معوقات اتحادية، وذلك بعد ان أقره مجلس البصرة في جلسة إستثنائية.الطريق الذي يتكون من 12 تقاطع بمستويات متعددة و جسرين معلقين “بحجم مشابه للجسر الايطالي” في ابي الخصيب والهارثة سيحيط بمدينة البصرة ويربط طرقها […]

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