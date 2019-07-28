المنتخب اليمني في مطار النجف الدولي استعداداً لكأس غرب آسيا

2019/07/28 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل وفد المنتب خاليمني لكرة القدم، الى مطار النجف الدولي استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا.وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “بعثة المنتخب اليمني، وصلت قبل قليل الى مطار النجف الدولي للمشاركة في بطولة غرب آسيا”.واوضح الخرساني، أن “الحكم الدولي عباس عبد الحسين زوين، المنسق العام […]

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