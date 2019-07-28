إنبثاق كيان سياسي جديد في الموصل استعداداً للانتخابات المقبلة

2019/07/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن في مدينة الموصل، انبثاق تجمع “المنبر العراقي” ككيان سياسي يستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال منسق التجمع في نينوى رافع الطاهر في تصريح للنور نيوز، ان “تجمع المنبر العراقي كيان سياسي اسسه في بغداد اياد علاوي، له أهداف سياسية في مجملها إصلاح النظام السياسي وإبعاد نظام المحاصصة والتهميش والإقصاء في دوائر الدولة”.

وأضاف، “وكذلك من اجل ان تنهض نينوى وتنفض عنها غبار السنين وتعود كما كانت من ابرز مدن العراق”.

وأقيم مؤتمر لاعلان التجمع في مدينة الموصل بحضور اعضاء التجمع الذين تم الاعلان عنهم.

من جانبه، ذكر المنسق العام للمنبر العراقي حاتم الحصونة، “نعلن تشكيل المنبر العراقي في نينوى ، وهي فكرة من افكار اياد علاوي، جاءت بعد الفشل من قبل الاحزاب السياسية طيلة الـ 16 سنة الماضية، ويكون من شخصيات سياسية، وبناء مؤسسات الدولة بعيدا عن الارهاب والطائفين، وهذا دعانا للتركيز على موضوع الانتخابات ومفوضية الانتخابات”.

وتابع، ان “من اهداف المنبر اطلاق حملة وطنية عاجلة لاعادة اعمار نينوى وحسم ملف النازحين وإعمار مناطقهم وتعويضهم، وايجاد فرص عمل لأبنائها واحتضان جميع خبراتها وكفاءاتها بدون تمييز لكي يعود المواطن الموصلي لأخذ دورها في بناء العراق “.

بدوره، قال عضو المجلس التنسيقي العام للمنبر ضياء النعيمي، “من المحتمل وجود تكتل انتخابي والدخول في الانتخابات القادمة حسب روية المحلس التنسيقي لكل محافظة وتقدير الظروف السياسية”.

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