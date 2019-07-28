الخنجر والعبيدي يؤكدان ضرورة تجاوز الاختلافات وترسيخ الأمن والاستقرار

2019/07/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر بمكتبه في بغداد، رئيس ائتلاف النصر في نينوى خالد العبيدي، حيث أكدا ضرورة المشاكل والاختلافات وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الساحة السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وابرز التطورات والتحديات الاقليمية، وسبل تجنب الازمات والصراعات”.





وشدد الجانبان، على “ضرورة توحيد الصف لتغليب لغة الحوار ومراعاة المصلحة الوطنية العليا للبلد، والعمل مع جميع الأطراف السياسية على تجاوز كافة المشاكل والاختلافات لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم العراق”.

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