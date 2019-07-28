في كردستان احباط اكبر مخطط ارهابي لاستهداف بغداد

2019/07/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعـلـنـت خـلـيـة الــصــقــور الاسـتـخـبـاريـة، اليوم الاحد ,إحــبــاط أكـبـر مـخـطـط إرهــابــي فــي عـام 2019 لاستهداف العاصمة بغداد وبعض المحافظات في الجنوب بكردستان.

وكــشــف رئــيــس الــخــلــيــة ومـــديـــر عــام اسـتـخـبـارات ومكافحة الإرهــاب بــوزارة الـداخـلـيـة (أبــو عـلـي الـبـصـري) في تصريح صحفي عـن أبـرز تفاصيل حـرب الاخـتـراق الاستخبارية الـطـويـلـة الـتـي تـقـودهـا الخلية والأجـهـزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة الأخــــرى فـي العراق ضد عصابات داعش الإرهابية".وكــشــف، ان" الإطــاحــة بـأكـبـر مـخـطـط إرهـابـي اعدته عــصــابــات داعــش لــعــام 2019 خــلال شـهـر رمـضـان وعيد الفطر المـاضـي لضرب العاصمة بغداد وعـدد من المحافظات وإقليم كردستان بعمليات إرهابية مـزدوجـة في محاولة بــائــســة لأثبات وجـــودهـــا".وبين، ان" الــخــلــيــة وبــالــتــنــســيــق مــع مــديــريــات اسـتـخـبـارات الـداخـلـيـة فـي المـحـافـظـات اسـتـطـاعـت تـرمـيـز الأهـــداف الإرهـابـيـة (سـيـول) وتدميرها بالضربات الجوية تـارة وبالقتال المباشر وجها لوجه مع الارهابيين تارة أخرى".وأوضـــــح، ان" الــعــمــلــيــات الاستباقية الأخيرة أسفرت عن اعتقال نحو 160 إرهابياً في نينوى وأكثر من 40 إرهابياً في بغداد، كما ألقي القبض عـلـى أربـعـة إرهـابـيـين فـي الـبـصـرة تمت تـعـبـئـتـهـم وإعـــدادهـــم لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات انـتـحـاريـة بـالأحـزمـة الـنـاسـفـة وتفجير عــجــلات مـفـخـخـة فــي بــغــداد وأربــيــل والبصرة والمحافظات المـحـررة".وشدد على ان" جهزة الامن في كردستان خلال عملية إلقاء القبض على المتهمين بمخطط شهر رمضان الفائت".انتهى..م.م

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