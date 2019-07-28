2019/07/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الامانة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الآلي والهندسي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مديرية الجرائم العامة ضمن منطقة الجمعية المحلة 824 في الدورة جنوبي العاصمة".وأضافت، أن كوادر الأمانة باشرت بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2008".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة العاصمة ترفع الكتل عن محيط مديرية الجرائم جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة العاصمة ترفع الكتل عن محيط مديرية الجرائم جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).