استقالة عضو حركة التغيير الكردية محمد توفيق رحيم من قيادة الحركة

2019/07/28 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو حركة التغيير الكردية محمد توفيق رحيم استقالته من قيادة الحركة.

وتولى رحيم العديد من المناصب العليا داخل حركة التغيير كان آخرها عضو غرفة إدارة الحركة، وهو صهر المنسق العام السابق للحركة نوشيروان مصطفى، وأبرز المنشقين عن الاتحاد الوطني الكردستاني عام الفين وتسعة، ومن مؤسسي حركة التغيير.

وكان رحيم في وقت سابق عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني.

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