ماذا سيقول عادل مهدي للشعب العراقي؟

2019/07/28 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري المقدمة: عندما يصحى الشعب من غفوته ويعلم مدى الخيانة والتردي الذي وقع فيه عندما يجامل الخونة والمخربين الذين أسسوا حزبا بعد كل ما أورثوا البلد من غدر وخراب...أكمل القراءة ←

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