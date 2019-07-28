إحباط أكبر «مخطط إرهابي» ضد بغداد وكردستان وبعض محافظات الجنوب

2019/07/28 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت #خلية_الصقور #الاستخبارتية، أمس السبت، عن إحباط أكبر مخطط إرهابي في عام 2019، لاستهداف العاصمة #بغداد وبعض المحافظات في الجنوب و #إقليم_كردستان.تصريحات رئيس الخلية، ومدير عام […]

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