رايتس ووتش: العراق يخلي مخيمات نازحين استعداداً لاستقبال عوائل داعش

2019/07/28 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، ان منظمة عراقية محلية تدير مخيما للنازحين تُجري التحضيرات لإخضاع عائلات مقرر جلبها من شمال شرقي سوريا لاعتقال غير قانوني.

ونقل مخيم “جادة 5″، على بعد 65 كيلومترا جنوب الموصل، 175 عائلة قسرا من أحد قطاعات المخيم إلى آخر لإفساح المجال للعائلات القادمة، غالبيتها من النساء والأطفال، وسبق أن احتجزت السلطات العراقية تعسفا عائلات ينظر إليها على أنها مرتبطة بداعش.

وقالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، “تخطط السلطات العراقية لاحتجاز المزيد من الأسر العائدة تعسفا، في انتهاك للقانونين العراقي والدولي.



عزل العائلات القادمة من سوريا، ولا سيما النساء والأطفال، خطوة نحو وصمهم في غياب أي ادعاء موثوق بارتكابهم جريمة”.

وزارت هيومن رايتس ووتش، مخيم جادة 5، الذي يُقدّر عدد قاطنيه بأكثر من 16 ألف شخص، في 16 تموز الحالي.

وذكر 4 من سكان القطاع المعروف باسم “400”، نسبة لعدد خيامه، إن “إدارة المخيم أخبرت 175 عائلة هناك في 10 تموز أن عليها الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخيم، وكانت بقية خيام القطاع فارغة، وبشكل عام يمكن للعائلات القاطنة في المخيم التنقل بحرية داخله وخارجه إلى المناطق المجاورة.

وقالوا إن المسؤول عن المخيم أخبرهم أن عليهم الانتقال، لأن السلطات المشرفة عليه تعتزم على ما يبدو احتجاز الوافدين الجدد، ونقل اثنان من قاطني المخيم عن أحد مسؤولي إدارة المخيم قوله “إذا لم تنتقلوا ستندمون”، حيث سيصبح المكان كسجن وستحتاجون إلى إذن للدخول والخروج، ولن تتمكنوا من التحرك بحرية”.

وبين إنه ستُجلب العائلات من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، الذي يحتجز عائلات عراقية وسورية وأجنبية عاشت في ظل داعش في سوريا.

وقال مسؤول آخر في إدارة المخيم للمجموعة إن لدى العائلات القادمة “نفس العقيدة المتطرفة… ليس من مصلحتكم مجاورتها”.

وكانت السلطات العراقية ذكرت في 9 تموز أنه ستُنقل عائلات الهول إلى المخيم، لكن 3 من عمال الإغاثة قالوا إن “مجلس الأمن الوطني”، الذي ينسق ستراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، أخبر مجموعات الإغاثة وإدارة المخيمات في 10 تموز أن جادة 5 لن يؤوي أسر الهول.



قالوا إن السلطات لم تذكر متى ستُنقل الأسر أو إلى متى ستُحتجز في المخيمات قبل السماح لها بحرية الحركة.

وذكر القاطنون لـ”هيومن رايتس ووتش،” إنه بحلول مساء 11 تموز، انتقلت جميع عائلات القطاع 400 إلى مناطق أخرى في المخيم، باستثناء 4 أو 5 غادرت المخيم.

وزارت هيومن رايتس ووتش القطاع في 16 تموز ووجدته فارغا مع وجود سياج بدئ تشييده حوله.



قال قاطنان آخران إن إدارة المخيم أخبرت العائلات في القطاع “500”، ويضم حوالي 240 أسرة، أن عليها الانتقال.

ويضم مخيم الهول في شمال شرقي سوريا 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالبا ما تضم أطفالا كُثر.



هرب بعضها من داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سيطرة داعش في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، جيب داعش الأخير في سوريا، في بدايات 2019.

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