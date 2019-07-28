الصناعة تبرم اتفاقا لتجهيز

2019/07/28 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن ابرامها اتفاقاً اولياً مع شركة (هانوا) الكورية لتجهيزها بمختلف المنتجات الاسفلتية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة للوزارة، ابرمت اتفاقا اوليا لتجهيز شركة (هانوا) الكورية بمختلف المنتجات الاسفلتية، بعد ان زار وفد مختص منهم، مقر شركته من اجل بحث التعاون المشترك”.

واضاف الشمري، أن “الزيارة اثمرت عن ابرام محضر مبدئي بين الجانبين لتجهيز الشركة الكورية بمختلف المنتجات الاسفلتية من خلال مصنع المنتجات الانشائية بمواصفات عالية الجودة ووفق صيغة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين”.

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