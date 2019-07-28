2019/07/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، صورة جديدة لها معلنة عن موعد عودة برنامجها “صبايا الخير” بعد توقف استمر أكثر من شهر، نتيجة لأزمة صحية ألمت بها.وكشفت ريهام عن إجرائها عملية جراحية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.وقالت عبر صفحتها الرسمية في تطبيق “انستغرام”:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريهام سعيد تعود للشاشة مع تغييرات جذرية في وجهها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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