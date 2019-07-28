2019/07/28 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء أمس، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على الإفراج عن معتقلي الحركة ووقف أحكام الإعدام بحقهم.وجاء في بيان للمجلس العسكري أن “المجلس العسكري والحركة الشعبية، جناح مالك عقار، توافقا على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلا عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق في السودان على وقف الإعدام والإفراج عن المعتقلين النعيم نيوز.

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