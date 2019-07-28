المباشرة ببيع بطاقات مباراة نجوم اسيا وبغداد في ملعب الشعب

2019/07/28 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت محافظة بغداد، الاحد، عن المباشرة ببيع بطاقات الدخول لمباراة نجوم ابطال اسيا وبغداد في ملعب الشعب مع توزيع 2000 تيشرت للجمهور نوع أديداس وسيتخلل حفل افتتاح المباراة التي ستنطلق يوم غد الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا مشاركة للمنشد محمد الحلفي للانشاد لاسود الرافدين .وذكرت المحافظة في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة […]

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